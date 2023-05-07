高雄「聽見下雨的聲音！」 陳其邁：對旱象有明顯幫助

高雄超過600多天沒下大雨，今（7）日隨著梅雨鋒面雨區擴大，高雄終於下雨了！高雄市長陳其邁今午在臉書分享喜訊表示，山區族人回報，桃源、那瑪夏、茂林，都在下雨中，而市區也有多區回報「下雨了」，山區持續降雨，對旱象有明顯幫助。
「聽見下雨的聲音！」陳其邁PO文及影片表示，山區族人回報，桃源、那瑪夏、茂林，都在下雨中。影片中，那瑪夏達卡努瓦里雨勢不小。此外，藤枝也下雨了，小朋友開心踏雨中。
陳其邁強調，鋒面比原預估更偏南，市區也多區開心回報「下雨了！」山區持續降雨，對旱象有明顯幫助。有降雨的地方，市府水情中心也持續戒備，維持排洪設施正常運作。
網友也湧入陳其邁臉書貼文留言「好久沒聽到下雨的聲音，實在太興奮了！希望在下大點，多下幾天，可以解決缺水之苦」、「希望下在有用的區域，剛剛大雨維持不到1分鐘就沒了（鳳山）」、「高雄終於下雨了！希望有下到集水區，好怕缺水⋯」。
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