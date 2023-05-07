一般在路上看到的紅綠燈通常是3個燈號，雖然6燈號誌現今也不算太罕見，不過大多都會設置於大路口。近期，前鎮區瑞隆路與崗山西街，也出現6燈號誌，不少用路人好奇為何這個路口，也需要設置到6個燈，交通局說，是為了當地人左轉需求，附近店家也覺得，燈號清楚，車禍意外也會較少發生。

前鎮區瑞隆路與崗山西街東往西方向6燈號誌是於今年4月中旬完成，附近店家猜測可能是與配合前方輕軌有關，而高雄市交通局智慧運輸中心主任王志綱解答，是周遭有社區聚落，因為路口無法布設左轉車道，但是仍有左轉需求，一開始也是用圓頭綠表現，經用路人反映還是不清楚何時可安全轉向，所以再次調整燈號。

其實6燈號誌其實全不然出現在大路口，統計到去年，高雄有6燈式的早開遲閉路口38處，主要是為了左轉需求。現行以圓頭綠燈顯示方式，還是無法知道哪個時間可以不受干擾的左轉，為了讓用路人可以清楚辨識在每個時相內安全轉向的時間，交通局針對綠燈早開遲閉路口燈號設計改以箭頭綠燈方式呈現。

交通局補充，當專屬該行向早開遲閉的時間，燈號便以左、直、右箭頭綠燈顯示，減少用路人準備左轉當下遲疑狀況。而當燈號恢復為圓形綠燈時，依然可視對向車流空檔進行左轉。