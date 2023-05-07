台灣藝術家李明代表作之一《聲之綻》（Sonic Blossom），首登義大利杜林東方藝術博物館，即日起至6月4日於杜林東方藝術博物館獻唱。

《聲之綻》是李明維於2013年受南韓首爾國立現當代藝術館委任之作，創作靈感始於照顧病母康復期間，藉由聆聽舒伯特樂曲獲得的慰藉與鼓勵。曾於法國巴黎龐畢度中心、美國紐約大都會博物館等國際藝文場館發表演出。本次演出由杜林東方藝術博物館策劃，邀請杜林朱塞佩・威爾第音樂學院教授巴塔利亞（Erik Battaglia）協力擔任培訓講師，挑選7位聲樂學生擔任歌者，遊走於博物館展區，隨機為觀眾獻唱舒伯特抒情曲，藉音樂與現場觀眾展開親密對話，在聲樂歌者、觀賞者及藝術作品間創造獨一無二的相遇。

李明維以獨到的「關係美學」享譽國際，擅以觀念藝術與互動性空間裝置的表演形式融入觀眾對話的參與機制，深刻傳達藝術概念，以探索人際關係的多元面貌及日常事件的核心本質。經典作品包括《如實曲徑》、《如沙的格爾尼卡》、《補裳計畫》等，創作數度獲紐約時報、洛杉磯時報、波士頓全球報等全版篇幅報導。