新北市教育局規畫19場幼教美感教育系列活動，首場今在市府3樓多功能集會堂登場，由國光劇團演出喜劇《春草闖堂》，教育局長張明文與現場1500位教保服務人員共賞京劇。部分場次預計開放5000位家長參加，讓幼兒在家庭生活中感受美、展現美。

國光劇團團長張育華說，劇團近年積極推動「京劇現代化」，本次表演的《春草闖堂》是一齣喜劇，顛覆以往大家對於京劇的觀感，敘述一個聰明機伶的小丫鬟春草，舌辯油條知府、騙倒相國老爺，瞞天過海卻弄假成真，促成小姐的美好姻緣，故事活潑逗趣，有助於教保服務人員延伸教學多元思維。

參加本次美感系列活動的林口區翔祥幼兒園園長江束說，1500名教保服務人員共同欣賞京劇相當震撼，且有別於傳統藝術講授以往採取單向宣講的方式，透過活動，可以將戲曲藝術及表演藝術帶入幼兒園，更能符合教保活動課程大綱。

張明文表示，教育局設計了19場幼教美感教育系列活動，創造增能、共學、同遊的機會，感謝教保服務人員對於幼兒的照顧。系列活動也將突破以往框架，以多元活潑方式，將傳統文化、自然環境、校園生活融入美感研習，期盼教保服務人員將多元的藝術、美感元素帶回園所，深化美感課程。