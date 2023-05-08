梅雨鋒面為南部水庫集水區帶來今年以來最大場降雨，南區水資源局估計可為曾文水庫帶進100萬噸入流量，南化水庫約進帳30萬噸，約是台南市1、2天的平均用水量，雨水不夠多，水庫尚未解渴，仍盼後續更多降雨幫助。

南水局統計7日一整天的梅雨在曾文水庫集水區下了58.6毫米、在南化水庫集水區下了26毫米，8日上午降雨已不明顯，各站降雨量都已剩個位數。

截至8日上午9時，曾文水庫蓄水率並未變動，仍維持梅雨前的6.45％，烏山頭水庫與南化水庫因供給民生、工業用水，蓄水率較梅雨前些微下降，前者為56.70％，後者為19.54％。

這場雨對南部水庫集水區來說，已是今年最大場降雨，網友以「突破神秘結界」形容興奮感，但水庫進帳仍有限，南水局統計這場雨可為曾文水庫帶來約百萬噸入流量，約等於台南市每日平均用水量，南化水庫約進帳30萬噸入流量。

南水局表示，南台灣已進入汛期季節，陸續盼到雨訊就是好消息，雖然量不多，至少有挹注，後續需要更多降雨，對蓄水才有幫助。