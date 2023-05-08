為協助15到29歲連續失業6個月以上青年順利進入職場，勞動部自2019年起推動「青年職得好評計畫」，幫忙釐清職涯方向，只要青年穩定就業滿3個月，政府提供獎勵金3萬元；勞動部雲嘉南分署表示，近2年分署轄區申請這項計畫的人數大概都持平，呼籲有需求的青年朋友多多利用、拿獎勵金。

國外大學商管系畢業的台南青年郭人豪，因為求職不順，在勞動部「青年職得好評計畫」幫忙下，釐清職涯方向，順利進入國內知名的金屬射出成型大廠擔任業務人員，負責開拓國內外客源，展開新職涯。

郭人豪說，畢業後回台找工作，投了多封履歷都沒下文，到永康就業中心尋求協助，就服員評估後運用「青年職得好評計畫」，透過測評工具，發現他適合從事專案管理與數據分析相關工作，並幫他重新盤點職能，進行履歷健檢、優化，以及安排模擬面試，讓他成功找到工作。

他說，目前工作適應良好，充滿自信與戰鬥力，感謝政府資源的幫忙，透過履歷健診及面試演練，協助他順利跨出求職第一步；他建議對就業方向迷惘的青年朋友可到就業中心尋求協助，除提供職涯諮詢、面試技巧演練等多面向服務外，還可協助釐清職場方向。

青年職得好評計畫提供專業且深度諮詢服務，幫助青年釐清職涯目標。（雲嘉南分署提供／張毓翎台南傳真）

勞動部雲嘉南分署表示，畢業季來臨，為鼓勵青年投入就業市場，勞動部除「青年職得好評計畫」外，還有「產業新尖兵計畫」、「青年跨域就業津貼」等多項協助青年就業措施。