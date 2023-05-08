過去2天全台雨量前20名中，彰化就包辦快一半，只可惜彰化沒有水庫。(翻攝中央氣象局／吳建輝彰化傳真)

首波梅雨季狂襲，從上周六晚間開始到昨天周日，帶來豐沛雨量，其中彰化多處觀測站雨量都衝破百毫米，過去2天全台雨量前20名中，彰化就包辦快一半，只可惜彰化沒有水庫。

台灣豪雨連炸，彰化首當其衝，根據中央氣象局資料，7日全台前10累積雨量觀測站中，彰化就拿下9個，彰化「國一S207K」以125.5mm拿下第一、接下來「王功漁港」121.5mm、「西濱S189K」117.0mm、「溪湖」105.0mm、「芳苑」98.5mm、「芬園」98.0mm、「埔心」98.0mm、「福寶」98.0mm、「福興」95.0mm。

而過去兩日（6-7日）累積雨量，同樣由彰化「國一S207K」，以累積雨量155.5mm排名第5，「溪湖」以135mm排名第10，其他12至20銘也都由彰化包辦，包括「王功漁港」、「二水」、「埔鹽」、「芬園」、「永靖」、「埔心」等，累積雨量都在128mm上下。

而過去2天彰化民眾飽受雨彈狂襲之苦，深夜更是被雨聲吵醒，不過由於彰化沒有水庫，讓民眾大嘆這些雨如果能灌到水庫不知道該有多好，直呼老天爺根本在開玩笑，彰化沒有水庫不用這麼熱情。