Karl Lagerfeld ＆ DKNY 集團總監Javan Bunch親自接待瑪菲司。（HaloMavis國際連線提供）

瑪菲司與國際彩妝師吉川康雄合影。（HaloMavis國際連線提供）

瑪菲司受邀至Met Gala展覽。（HaloMavis國際連線提供）

電商女王Mavis瑪菲司，受時尚老佛爺創立的國際品牌Karl Lagerfeld邀請，前往紐約出席有時尚界奧斯卡之稱的盛會Met Gala觀展，她更邀請曾與章子怡、舒淇、希拉蕊等名人合作過的國際知名化妝師吉川康雄(Yasuo Yoshikawa)打造妝容，身穿Karl Lagerfeld 2023春夏款新裝亮麗出席，更成為史上首位於Karl Lagerfeld ＆ DKNY紐約總部電商直播，以及台灣首位Karl Lagerfeld特別打造同名商品的名人，Mavis瑪菲司：「真的太感動了！」

2023時尚奧斯卡Met Gala今年以傳奇設計師「Karl Lagerfeld：A Line of Beauty」（卡爾拉格斐：線條之美）」為主題，於美國紐約大都會藝術博物館登場，紅毯眾星雲集，包含Rihanna、Jennifer Lopez、Nicole Kidman、Billie Eilish、楊紫瓊、宋慧喬、BLACKPINK成員的Jennie等巨星都受邀出席，尤其看到鍾愛的Anne Hathaway以繆思女神形象出現，更是讓瑪菲司讚嘆「好美好美！」

瑪菲司榮幸成為Karl Lagerfeld唯一台灣受邀Met Gala觀展嘉賓，更成為史上首位於Karl Lagerfeld ＆ DKNY紐約總部電商直播的名人，此行由Karl Lagerfeld ＆ DKNY集團總裁Javan Bunch親自接待，帶領參觀品牌尚未曝光的最新款服飾與配件；Javan也分享為瑪菲司設計的同名款鞋，設計概念保持Karl Lagerfeld的風格並兼具瑪菲司率性特色，正式於今年春季推出，成為台灣第一位Karl Lagerfeld打造同名商品的名人，也讓瑪菲司大呼：「想都沒想過自己的名字Mavis會出現在國際品牌產品上，非常不可思議！真的很開心！」

瑪菲司強大的電商行銷魅力曾創下Karl Lagerfeld品牌銷售紀錄，Karl Lagerfeld ＆ DKNY集團總裁Javan說：「在我眼中，Mavis瑪菲司活的如同Karl Lagerfeld一樣精彩，用生命去努力做自己喜歡的事，朝向Karl Lagerfeld的精神前進！」對瑪菲司信心十足，想延伸其他合作計畫，設計以Mavis命名的特別包款專案，讓Mavis非常興奮又期待。

瑪菲司受邀觀展，特別邀請國際知名彩妝師吉川康雄合作，吉川大師感受Mavis瑪菲司的活力與熱情，以盛夏之美的活力妝感為Mavis瑪菲司設計妝容，吉川大師也表示他還沒去過台灣，未來也許有機會帶著他旗下的彩妝品牌 [ UNMIX ]，到台灣與瑪菲司合作。而最令瑪菲司難忘的是吉川大師化完妝後，手指輕輕在她的鼻尖的點了一下，頓時像是大師手中芭比娃娃完成裝扮的感覺，令她有些心動。

瑪菲司今年計畫滿滿，與各國際品牌的合作專案持續進行，去年參與電影《鳳姐》演出預計年底上映，新的音樂作品已著手進行錄音，並同步計劃新書與另一部新電影的拍攝，預計今年下半年推出。