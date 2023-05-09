彰化縣議員周君綾（左）日前質詢彰化縣警局局長張國雄（右）。（翻攝彰化縣議會直播／孫英哲彰化傳真）

彰化縣議會近日定期會中，不少縣議員針對交通取締問題質詢警方，強調「每一張罰單就是每一件民怨」，政府肥了公庫，民眾瘦了荷包，在此背景下，彰化縣警局下年度再編列4200萬元預算，將增加採購20組多功能固定桿自動照箱設備，該案若審查通過，彰化縣實際執法的固定桿也將從現有37組增至57組。

縣議員周君綾日前質詢表示，去年交通部補助彰化縣在12處路口設置具測速等功能的多功能固定桿，去年12月到今年5月初，共計開出1萬9千937件罰單。這3年來，彰化縣交通違規罰鍰進帳超過15億元，經計算，3年來交通罰鍰共計超收約3.85億元。

有些交通違規有可能只是稍微越線或超線，但其實沒有闖紅燈，但被開罰舉發了，罰單還是得繳錢，通常有可能這樣的就會形成民怨。

周君綾指出，彰化縣這3年的交通罰緩超過15億元，彰化的車禍死亡人數沒有因為開單多而下降，現在又要再編列預算，再增設多功能固定桿，難道沒有其他方式可以改善交通狀況，只剩下開單一途。

她強調，是否應該思考有沒有更好的方式來兼顧交通執法與民眾荷包，例如，是否可先從標線、號誌及道路設施改善檢討，並增加見警率，盡量先勸導，避免因科技執法認定的盲點，引發民怨。

針對時機歹歹，又要再增加交通取締用固定桿一事，縣警局指出，因警力有限，才會增加多功能固定桿，取締只是手段，不是目的，希望能降低車禍的發生，而根據統計，彰化縣人口數是六都以外最多，但實際執行測照的固定桿設備只有37組，比屏東的55組、南投44及雲林的40組都要少，因此才編列預算，下年度再增設20組。