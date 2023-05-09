川口春奈希望能把台灣的魅力傳達給更多的日本人。（陳俊吉攝）

吉祥物「喔熊」驚喜現身擁抱川口春奈。（陳俊吉攝）

28歲日本女神川口春奈受交通部觀光局之邀擔任年度對日台灣觀光形象代言人，今（9日）出席記者會。她表示，此次是2度訪台，一直以來對於台灣的印象都非常好，除了美味的食物外，還有溫暖友善的民眾，「去到哪都能看到台灣人臉上掛著熱情的笑容，能夠擔任台灣觀光代言人，我非常開心與榮幸」，也十分希望透過這幾天的努力，可以拍出很棒的作品，讓日本人更加愛上台灣，「希望能把台灣的魅力傳達給更多的日本人！」

川口春奈曾演出《打扮的戀愛是有理由的》、《極道主夫》，去年以日劇《Silent》爆紅，交通部觀光局副局長林信任表示「藝人形象親切可愛，在日本來台主要客群20至39歲女性族群中具有高度的影響力」，這次川口春奈會北中南走透透，預計停留5天，主要介紹街頭美食，她表示「聽說台灣騎自行車的風氣很興盛，想體驗一下」，今一下飛機便已先完成一小部分的拍攝，「我上次也是為了工作來台，去的地方沒那麼多，這次能到各個地區，很期待可以更深入了解，吃到好吃的美食、體驗到私房景點、遇到台灣熱情朋友」。

不過活動上也發生一些插曲，川口春奈結束後還要趕去拍攝，僅露面15分鐘便離場，在觀光局副局長林信任獻上鳳梨酥作為伴手禮時，吉祥物「喔熊」驚喜現身，一上台就忍不住抱了女神，讓川口春奈面露驚慌，結束前，攝影記者提出補拍獨照，卻因場地較小，導致前方拿手機的人擋到後面視線，因此爆發口角，川口春奈看到後仍保持笑容站定位，待媒體拍完後才下台。