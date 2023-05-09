高雄市政府社會局仁愛之家高齡98歲的楊花老奶奶，想念住在桃園行動不便又失智的81歲兒子，她經常向人透露「我囝仔怎麼都沒有看我？我足想我後生，不知他身體怎樣？有卡好沒？很久沒看到啊！實在足思念他」，仁愛之家為了讓老奶奶滿願，在母親節前夕，特別安排2位照顧服務員陪同，搭乘高鐵北上，一解長輩思子之情。

身材嬌小的楊花是仁愛之家的老寶貝，因獨子旅居桃園，身體狀況遠不如她，近年來已無法久站，認知功能退化，極少出門，去年因楊奶奶思子殷切，無法入睡，於是安排工作人員陪同，搭乘高鐵北上探視獨子，獨子雖不記得以前事物，但楊奶奶見到獨子本人後欣慰不已。

近半年來，母子倆僅能靠電話互報平安，但因未能再度見到兒子本人，奶奶始終掛心，整日悶悶不樂，仁愛之家近日舉辦母親節活動，楊奶奶看著其他長輩有家屬探視，觸景傷情。

為解楊奶奶心中的結，繼去年安排長輩北上探親後，仁愛之家又擇於母親節前夕，再度安排2位工作人員復陪同楊奶奶搭乘高鐵，至桃園探視獨子兼一日遊。

在仁愛之家的熱心安排下，母子倆今日終於桃園高鐵站內會面，雖然兒子身體狀況仍不佳，無法表達對母親的思念，但仍可感受其見到母親的喜悅。

楊奶奶則是仔細端詳著兒子，時而心滿意足的微笑著，一切都盡在不言中，母子面會約二個多小時，楊奶奶帶著滿足與欣慰的笑容踏上回家的路，口中還不斷道謝唸道，「今日真的很高興，我看到我後生（台語），無罣礙了」。

楊奶奶在仁家與大家相處融洽和睦，仁愛之家內多位長輩亦將奶奶視為是自己的母親，其中林阿伯就認她為乾媽，林阿伯表示，早年因在北部工作，沒能留在南部照顧母親，現今媽媽不在了，想要孝順也來不及了，剛巧在仁家遇到楊奶奶，而楊奶奶見林阿伯體型與兒子很相似，也將林阿伯視同自己的小孩，常呼喊林阿伯的名字，二人相當投緣，當楊奶奶心情不好時，只要林阿伯逗一逗奶奶，奶奶就一掃陰霾，開心笑了。

林阿伯希望能在其有生之年，陪伴奶奶度過晚年，彌補其未盡孝道之遺憾，仁愛之家也樂見此老老相互扶持的氛圍，盼讓長輩都能享有類天倫之樂。