近幾年在網路暴紅的嘉義縣新港鄉板頭社區古厝百合再度盛開，素有「祕境花海」之稱的百合花叢與古樸老厝相輝映，搭配特色小童信箱，吸引眾多遊客專程前往打卡、拍照，由於近期常有陣雨，部分花朵已被打落，想拍盛開白合之美要盡早。

嘉義縣新港鄉板頭社區古厝百合再度盛開，百合花叢與古樸老厝相輝映。（呂妍庭攝）

板頭厝的百合阿嬤古厝庭院花海近年成新港鄉特色亮點，常常4、5月就有民眾敲碗詢問百合何時開？祕境花海其實來自一分兄妹情，古厝主人蘇蔡阿嬤曾透露，10幾年前她從住在北港溪對岸哥哥的花盆，挖了2棵百合種在庭院，在她細心照料下，百合愈長愈旺，漸漸長成一片花海，夾雜野生的「日日春」，景色賞心悅目，就像哥哥持續陪伴著她，祕境花海也成了眾多攝影玩家當季必追美景。

每年4到5月是百合花盛開季節，阿嬤院子開滿了白色百合，是當地初夏最美風景。（呂妍庭攝）

新港鄉鄉縣議員陳文忠、黃啟豪近日也不約而同造訪古厝，黃啟豪說，白百合是清新脫俗象徵，每年4到5月是百合花盛開季節，阿嬤院子開滿了白色百合，是當地初夏最美風景。

百合花叢與古樸老厝相輝映，搭配特色小童信箱，吸引眾多遊客專程前往打卡、拍照。（呂妍庭攝）

陳文忠表示，新港板頭村培育出許多交趾陶與專精廟飾剪黏的老師傅、藝術工作者，小路街道有不少剪黏交趾陶裝置藝術，古厝百合祕境就在大壁畫對面巷弄，走入鄉道約2分鐘就能看到。