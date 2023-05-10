製作人詹仁雄去年打造的選秀節目《原子少年》，推動AcQUA源少年、Ozone、FEniX、VERA、U：NUS、OPENsi等6個男團成功出道，其他備具實力的少年也在演藝圈中持續發光發熱。詹仁雄今（10日）正式宣布女團養成節目《未來少女》將於6月初開錄，由黃子佼與徐若瑄擔任「少女主理人」、「少女製作人」重要角色。

黃子佼今向《中國時報》透露已經有20幾年沒有跟詹仁雄合作，「我在詹哥還是『小詹』的時候就開始合作節目，這次會再合作是因為我對他的作品很好奇，包括他這幾年做的《菱格世代DD52》、《原子少年》，我也對他的理念很有信心。」他說雖然2人多年沒合作，但私下始終保持密切聯繫，希望這次能推動少女們，成功銜接台灣演藝圈在日團、韓團輩出後失落的那一塊。

即將投入錄影工作的黃子佼笑說，成為人父後最害怕錄影時間拖太晚，擔心另一半孟耿如獨自帶女兒黃玉米會太辛苦，他為避免突發狀況，也已經事先做好準備。至於少女們屆時的表現，黃子佼說選手在比賽期間什麼情況都有可能發生，但好在搭檔徐若瑄是位非常敏銳也很柔軟的女神，「我相信很多東西她都能一起處理，她一定也能夠面對、解決年輕朋友的心路歷程」。