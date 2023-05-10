被譽為「複合媒材皇后」，紐約知名雕塑家與攝影家佩塔．科因以《北極星》個展，在疫病，戰爭等災害的打擊與巨變後，希望人們重拾希望，對焦內在，找到為個人與集體引路的北極星。

科因的作品廣受藝術機構與評論者肯定，典藏於59個美術館及機構，如紐約現代美術館、紐約大都會藝術博物館、惠特尼美術館、古根漢美術館等，《紐約時報》稱她「將女性聲音化為藝術的大師」，Art in America稱其「召喚歷史重量與人類經驗，宏偉而令人不安，不適合心臟脆弱者」。

科因三度訪台，繼2014年以《佛陀之子》帶來哀思與反省，2016藉《哈金．自由生活》深刻檢視自由，科因的《北極星》以融合專利配方蠟、黑沙、羽毛和玻璃等標誌媒材所製成的蠟雕，在路由藝術展出。

文學是科因藝術生涯的靈感源泉。本次展出的《無題＃1459 (小川洋子：秘密結晶)》致敬谷崎潤一郎文學獎得主小川洋子的小說《秘密結晶》，借力黑沙媒材，探討權力與個人自由、記憶與箝制；《無題＃1290 (春雪)》命名自《豐饒之海》四部曲的首部曲《春雪》，頂禮三島由紀夫，攫取北極星當頭的短暫美好與詩意；《無題＃1419 (布魯諾・舒茲：鱷魚街)》則頌揚波蘭文學國寶：布魯諾．舒茲既怪誕且瑰麗的超現實世界。

《北極星》靈感首次取自星辰，她指出：「北極星是幸運和引路之星，為所有尋找意義的人，找到內在的方向。」如何重拾希望？科因以雕塑叩問此題。