根據台北市立聯合醫院工會統計，2021年至去年12月止，仁愛院區人力最嚴重不足，2年間病房助理減少2成，使照病比常落在1比17至20間。工會今控訴聯醫未補足人力，批衛生局「裝睡」未盡監督責任，局長陳彥元至今不聞不問，直言人力不補足，台北市長蔣萬安喊出「長照500床」是春秋大夢。

聯醫工會組長胡展綸表示，病房助理是源自衛生局在SARS後推動的「全責照顧試辦計畫」，用意在於減少病患家屬負擔，是立意良善、獨創全國的政策，但從新冠肺炎疫情開始，仁愛院區病房助理數已減少3成，工作繁重。

胡強調，院方曾在3月協調會中承認人力不符臨床照顧需求，也承諾檢討現有人力規畫並補足人力，沒想到院方1個月後「態度丕變」，稱病房助理員額及薪資由衛生局決定，僅能任聽安排，無補足人力的空間。

他表示，聯醫與衛生局堅稱每5床配置1位病房助理（人床比1：5），卻未考量到助理需要休假、輪值三班，使得每位病房助理至少照顧15位以上病患，顯見這樣員額規畫不合理，衛生局、聯醫卻互踢皮球。

仁愛院區病房助理們也說，現在一位白班病房助理要照顧15位病人，夜班則是30位病患，忙到連上廁所都不敢，然院方面對近30名人力缺口，半年來只招到3人，簡直擺爛，呼籲陳彥元正視問題。

胡展綸強調，病房助理由衛生局全額補助，絕對有責任督促聯醫補足人力。聯醫工會質疑，如果連病房助理人力都補不足，蔣萬安喊出長照500床政策究竟如何實現？呼籲衛生局儘速介入、輔導改善。

北市聯醫仁愛院區副院長林志陵強調，衛生局今年起督促各院區盤點病房助理人力，盤點結果各院區配置符合人床比，但未來會透過多元管道持續招募更多病房助理。