艾怡良（右）與《台灣名人堂》主持人侯乃榕相見歡。（台視提供）

金曲歌后艾怡良日前在台視《台灣名人堂》中，分享當年在比賽時的經過，表示自己是個極度容易緊張、又愛胡思亂想的人，自嘲像「吉娃娃」，隨時都在慌張，只能提醒自己應該很快樂地唱歌，才能免於過度緊張，讓主持人侯乃榕驚呼：「妳跟台上反差滿大的。」不過，艾怡良透露去年辦完久違的大型演唱會後，情緒穩定不少。

艾怡良在選秀節目《超級偶像》奪冠之後正式踏入歌壇，她憑藉著第3張專輯《說 艾怡良》首度入圍就奪下金曲歌后，獲獎當下雖然相當開心，但坦言該專輯在人生低谷時的創作，對於這樣的文字跟音樂備受評審肯定，讓她感受到「溫差很大」，還直言獲獎後一直在找怎麼生存的平衡點，曾陷入自我懷疑，有一陣子還會反覆看酸民留言。

被問到支持著她繼續表演的最大動力，艾怡良回：「我覺得是歌迷的陪伴以及團隊的信任。」透過粉絲的私訊文字，知道歌迷在她的歌裡面找到共鳴，也有感而發地說：「每個人多少都有孤獨的時刻，但我確定在我唱歌的時候，我們都不孤獨。」該集將於今（13日）晚間10點在台視新聞台播出。