日本G7高峰會19日登場，為強化航空保安桃園機場將於14日起至23日，針對飛往日本航班（包括轉機）旅客加強安檢措施，這段期間前往日本的旅客，應提早抵達機場報到以免行程延誤。

機場公司發布新聞稿表示，因應日本G7高峰會舉行期間航空保安需求，桃園機場依據民航局加強機場航空保安措施指引，針對飛往日本航班（包括轉機）旅客加強人身及手提與託運行李之安全檢查，實施期間自5月14日18時起至23日23時59分止。機場公司提醒在此期間前往日本之旅客，提早抵達機場辦理報到，並配合現場人員引導至專屬查驗線通關，避免行程延誤。

機場公司也說，疫後國際商務觀光旅客量激增，桃園機場今年1至4月分赴日人數達100萬2693人次，約佔總出境人次26.8％；基於國際合作及強化保安，桃園機場於G7高峰會舉行期間將強化安檢措施，航警局將配合開設集中安檢專線。由於實施期間將會增加安檢作業時間，因此赴日旅客應提早至機場辦理報到及通關。

此外，機場公司建議旅客在安檢線前排隊時，先將電腦、平板及行動電源自隨身行李中取出，保溫水壺或飲料亦可利用周邊倒水桶淨空，同時脫掉外套、帽子及皮帶，使安檢流程更為順暢；赴日旅客如對前述規定有任何疑問，可向所搭乘之航空公司洽詢。