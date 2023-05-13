白冰冰、葉璦菱分別率領余天、李亞萍、蔡秋鳳、黃西田、張秀卿等人，13、14日於高雄流行音樂中心「2023 真愛秀·藍寶石大歌廳」開唱。秀場天后白冰冰為首場的壓軸嘉賓登場，身穿華服飆唱〈甘甜女人心〉、〈體會〉等歌曲，氣勢十足。

適逢母親節，在後台受訪時，她忍不住激動淚崩，因為女兒白曉燕逝世26年來都不敢過母親節，她原本不知道演唱會在母親節的周末，「一聽到邀約是這天我可以，約都簽了」，也透露，以前有很多好友要陪她過母親節，卻全都婉拒、獨自躲在家裡，「我沒有要被同情，現在是獨居老人，我好好把自己活好」，不過她今年在台上與觀眾一起歡慶母親節，開心收到許多溫暖力量。

至今還有夢到女兒白曉燕？她無奈搖頭說：「與夢無關，沒了就沒了，有太多的感嘆跟怨恨，那些人為什麼要這樣？為了想要的目標，掠奪無辜的生命。」白冰冰過去在秀場人氣旺，昨憶起，當年秀場為了搶人，許多表演藝人都被黑道追殺，她曾被刀砍到額頭、頭皮，臀部還被扁鑽捅，緊急送醫縫10幾針，至今仍看到額頭上的疤痕。「2023 真愛秀·藍寶石大歌廳」2場門票完售，共吸引8000名粉絲朝聖。