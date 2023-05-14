高雄啤酒音樂節睽違3年將於7月重磅回歸，日前國內外豪華演出陣容曝光，包括MAMAMOO＋、JESSI等大咖韓星都將至高雄啤酒音樂節演出。高市府經發局14日正式宣布，眾所期待的「高雄下酒菜料理競賽」也將強勢回歸。（高市府經發局提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄啤酒音樂節睽違3年將於7月重磅回歸，日前國內外豪華演出陣容曝光，包括MAMAMOO＋、JESSI等大咖韓星都將至高雄啤酒音樂節演出。高市府經發局14日正式宣布，眾所期待的「高雄下酒菜料理競賽」也將強勢回歸，此次除了有最具高雄味的下酒菜，還特邀韓國在地店家進駐高雄啤酒節大會食堂，要讓民眾品嘗最道地的韓味下酒菜料理。

高市府經發局長廖泰翔表示，高雄啤酒音樂節是高雄夏天最大、最具代表性的音樂盛事，高雄下酒菜料理當然也不能缺席，今年高雄下酒菜料理競賽睽違4年回歸舉辦，就是要幫大家找出最具高雄味的下酒菜料理。

廖泰翔進一步指出，延續3月BLACKPINK到高雄引爆黑色粉紅旋風，加上今年高雄啤酒音樂節邀請到MAMAMO＋以及JESSI等眾多韓星，大大掀起K-POP潮流，因此，他們也特別邀請韓國美食店家來台，進駐高雄啤酒大會食堂，從韓國將在地的韓式下酒菜美食帶給大家品嘗，藉由下酒菜料理進行一場台韓美食文化交流。

廖泰翔說明，為了推廣高雄美食料理，特別與高雄啤酒音樂節合作舉辦高雄下酒菜料理競賽，優勝店家可進駐啤酒音樂節會場展售。高雄下酒菜料理競賽規則及報名方式預計下周正式公告。

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