圍棋世界冠軍「紅面棋王」周俊勳在YOUTUBE上解析韓劇《黑暗榮耀》的棋局隱喻，獲得廣大迴響，近來又加入強調用科技改變圍棋教育的「圍棋人科技」團隊，推廣圍棋教學，並經由高市府青年局業師引薦媒合，由參與眾多時尚賽事的UBAH美學工作室為周俊勳重新規畫整體造型，完美打造「圍棋說書人」新形象。

圍棋世界冠軍周俊勳在圍棋女神黑嘉嘉的youtube頻道上對熱門韓劇《黑暗榮耀》作出精闢解說，以淺顯易懂的說法告訴觀眾劇中棋局的隱喻，影片一推出便大獲好評，1個月就有43萬次點閱。由於影片獲得熱烈回響，周俊勳深思在職業競技之餘，推廣圍棋、培養廣大愛好者是他更需要努力的地方，因此決定加入黑嘉嘉所屬的「圍棋人科技」團隊，想讓更多民眾感受圍棋的魅力。

高市府青年局得知周俊勳這項重要決定後，發現這是媒合輔導團隊的契機，因此，替周俊勳引薦參與眾多時尚賽事的UBAH美學工作室，為周俊勳規畫全新專業形象照，從妝髮設計、西服挑選到攝影風格選定，除保有原本大師風範，更打造出親和的說書人形象。

UBAH美學工作室負責人楊攸仁表示，感謝青年局促成這次跨領域產業媒合，還提供顧問諮詢服務，給予品牌形象及行銷相關建議，更協助整體公司營運規畫及建立造型師升遷及獎勵制度，也感謝「圍棋人科技」和周俊勳給予信任，讓團隊協助周俊勳打造新形象。

高市府青年局長張以理表示，青年局致力推廣時尚美學，已持續辦理多項時尚相關競賽及活動，希望提供流行時尚領域與青年創業家發光發熱的舞台，其中UBAH美學由美業相關人士組成，協助顧客打造其所需優質形象，並攜手相關科系提供產學合作機會，希望為高雄注入更多時尚能量並帶來更多工作機會。