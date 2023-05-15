桃園39萬戶大停水，市長張善政今天一早前往三坑抽水站視察工程進度。(呂筱蟬攝)

台灣自來水公司第二區管理處辦理桃園市龍潭三坑抽水站等5合1工程施工，桃園地區39萬戶自15日0時起大停水，最長停水時間39小時，桃園市長張善政今天一早前往視察工程進度，表示希望這是長痛不如短痛的作法，期盼台水透過這次的維修，能夠讓未來無預警、突發性的停水事件能降到最低。

台水董事長胡南澤說，這次桃園地區最長停水時間大概有39小時，對市民造成不方便先說抱歉，至目前為止5合1工程進行順利，希望如期，最慢明天下午，甚至有些地方能夠提前恢復供水。他也說，這段時間設立70處供水站都已經有加水，也感謝市府設立200多處非飲用的供水站，台水公司跟市府密切配合，希望將民眾的不便降低到最低。

張善政表示，面對長時間的停水當然是不得已，但希望這是長痛不如短痛的作法，透過這次的維修能夠讓未來無預警、突發性的停水事件能降到最低，他也非常關心三坑整個工程進度，至目前為止看來，最主要的抽水站工程進度是符合預期，配合的附屬工程也是符合預期進度甚至有超前，至目前為止是好事情，這兩天會持續關心工程進度。

他也提到，台水與市府都準備相當充裕數量的供水站，台水也準備水車，我停水期間造成市民不便謝謝市民體諒，希望供水站、水車能夠讓大家的不便降到最低，希望在工程維修完成後，將來供水品質狀況能夠更穩定。

台水公司二區處則說明，這次辦理5項工程，除針對今年1月初三坑抽水站水管破管外，其餘工程也能減少相關停水次數，影響戶數桃園地區39萬戶，減壓地區並沒有停水，另外送到新竹暫停供水約2萬戶，合計41萬戶，最主要工程將三坑抽水站原來的鋼管換成不銹鋼管，之後的待用年限也會更長，上一次會停水是因為沒有做蝶閥無法關水，而三坑有一期與二期管路，如果沒辦法關水，二期衝出去的水會倒流回來，會造成停水時間加長，這次做得蝶閥，之後一、二期則可以分別處理，今天施作進度預定下午1點鐘可以啟動原水送往平鎮淨水場，最慢明天下午3點前完成復水作業。