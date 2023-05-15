民眾洽詢電話。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

停水供水站。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

停水範圍跟時間。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

配合三坑原水站施工，桃園39萬戶將大停水39小時，桃園市長張善政一早現地視察後轉赴消防局開大停水應變會議，他提到部分配合工程進度超前，最關鍵的管路焊接工程現在馬上要進行，希望一切順利，全市234處供水站已設置完成，8點開放取水，除了每天6時、11時及17時定時補水，他也指示隨時機動補水，「不能空有水塔水用完都還不知道！」

張善政說，台水公司15日至16日辦理龍潭三坑原水站原水管改善工程施工，改善工程對於桃園影響蠻久，最遠地區會超過40小時，市府跟台水公司都戰戰兢兢，希望過程一切順利，希望停水時間不要超過原來預計時間。

張善政提到，他早上到7點半先到三坑工地現場查看，施工符合進度，甚至搭配工程有超前，整體狀況看起來還不錯，最關鍵管路焊接現在馬上開始進行，焊接如果能順利完成，大體上停水作業就會順利，今天會跟台水公司彼此密切聯絡，了解進度，明早也還會再開一次應變會議。

張善政說，防災應變會議主要是要督導相關局處跟台水公司停水進度和配套措施，目前所有前置部署符合預期，供水站跟水車已陸續就位，他特別叮嚀相關局處，水塔到位後有定時補水跟機動補水，補水作業務必要準確，部分水塔較低水位會自動通報，部份要靠人工通報，他特別叮嚀各局處要機動掌握資訊，不能空有水塔水用完都還不知道，補水作業絕不能耽擱，務必讓市民因停水造成的用水不方便降到最低。

目前各區公所完成設置非飲用水臨時供水站有234處：中壢81處、平鎮46處、楊梅41處、新屋23處、觀音24處、大園17處、蘆竹1處、桃園1處。另外32口水井也完成設備檢查：中壢8口、楊梅4口、平鎮5口、新屋6口、觀音3口、大園2口、大溪2口、龍潭2口。

經發局已於網站建立取水地圖，民眾可查詢點位資訊，上午8時開放民眾取水，39輛消防車每日6時、11時及17時定時補水，另會配合應變中心補水申請，派遣人車進行機動補水。警察局已協調臨時供水站聯絡人如里長，將水塔擺放至有監錄影設備監控的位置，並設置巡邏箱簽巡，防範水塔遭竊及破壞。消防局也已清查轄內507處天然水源資料，介接「行動派遣119」APP，供火災搶救緊急取水。