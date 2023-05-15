台灣自來水公司執行桃園龍潭三更抽水站5合1工程，桃竹地區15、16日共有41萬戶大停水，桃園市長張善政15日傍晚赴平鎮給水廠視察復水狀況，他說，整個工程過程順利，除大溪河西地區供水稍有延誤，但對終端用戶影響不大，市府將持續關注，整個停水過程算是圓滿，謝謝台水公司的辛苦。

台水公司二區處說明，主要工程三坑抽水站原水管改善工程，已在下午4點完成，也將原水送進平鎮給水廠，預計晚間6點開始恢復供水。目前復水進度龍潭、大溪河東地區約4萬5000戶完成復水，河西地區因工程稍微延誤，預計晚間11點復水。其餘各行政區約30多萬戶，最晚16日上午7點起供水，而管線末端大園、觀音、新屋及楊梅部分高地區域，最晚將在16日下午3點前恢復供水。

張善政指出，台水相關工程大致來說非常順利，接下來要看桃園各地市民水到家裡的時間是否跟原來預期一樣，目前進度應是能如期復水，而在視察三坑原水管路焊接過程，因區域泥濘，擔心是否會影響到水質問題，台水公司也從善如流找來業者做檢測，結果預計1周出爐，期待結果沒有什麼大問題，讓整個工程完工更加圓滿。