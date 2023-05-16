自來水公司第二區管理處辦理桃園市龍潭三坑抽水站等工程，桃園市約40萬戶受影響停水，今天陸續復水，桃園市長張善政表示，復水進度因工程進行大體順利，相信白天桃園市區都可以完成復水。

水公司施作「龍潭給水廠三坑抽水站二期出水管彈性座封維修」、「三坑二期、平鎮淨水場、龍潭淨水場、高原、凌雲、內柵加壓站高壓電氣設備檢驗工程」、「龍潭場高壓保護電驛更換」、「大溪區河西供水系統持壓閥增設工程」，15日0時開始施工。

張善政16日出席桃園市大規模停水第2次應變會議，他受訪表示，復水進度因為工程進行大體順利，雖有部分稍微耽擱，但對復水影響並不大。大部分都已經完成復水，相信白天桃園市區都可以完成復水。

對於管線末端會不會比原來估算39小時內復水還晚？張善政說，管末端比較難預料，因為上游很多時候急著用水。不過他也說，這次準備水塔的取水來看，用量並不是很多，表示大部分市民都有儲水備用。因此研判復水後，上游拚命接水機率應該會比較低，管線末端復水時間應該可以照原來預期，相信這次復水應該可以比上次停水好很多。

至於供水站部分，張善政說，今天完成復水後就會撤，他也提到，這次水塔用水情況，並不是非常多，僅有有些地方用水比較多有補水。