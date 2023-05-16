阿Ken（左起）、安心亞、李多慧、張立東。（中天提供）

南韓高人氣啦啦隊女神李多慧成為「樂天女孩」後，在台灣刮起一陣炫風，她近日在中天綜合台《同學來了》暢聊「韓國流行文化」。阿Ken好奇現場男嘉賓有沒有讓她感到心動的類型，結果她竟然將目光竟停留在海產身上，讓阿Ken一陣錯愕：「是不是翻譯錯了？我們是問她喜歡的男生類型，不是說她想要把誰殺掉好嗎！」

李多慧。（中天綜合台提供）

李多慧解釋，她是被海產的酒窩吸引，其他來賓聽後都相當吃味，轉而對海產人身攻擊，他則委屈的說：「選不到你們也不要這樣子，我已經贏了，你們講這種話超遜的，在那邊自己取暖」，阿Ken則自我安慰：「也有可能是她很懂在演藝圈怎麼應對、做效果，就要選一個最糟的，一定是這樣。」

海產的酒窩吸引李多慧的目光。（中天綜合台提供）

海產爆料，小優一直自詡是「台版李多慧」，但實際上李多慧是韓星，小優則是心寒。而李多慧看了小優的照片後，也覺得2人開懷大笑的模樣很相似，這話讓在場來賓直誇她太善良，海產見縫自我推薦：「以數學邏輯，小優等於李多慧，而我又等於小優的話，等於說我跟李多慧是有夫妻臉的喔」，這番話又讓在場來賓紛紛要李多慧向兩人提告。

大根覺得韓國女生主動又霸氣：「她們不拐彎抹角，所以我想說能不能請李多慧示範韓國女生霸氣的一面？」李多慧一聽立馬大方邀請阿Ken，和她一起演出被霸總「壁咚」的小短劇，但在一旁負責念旁白的安心亞卻讓大根覺得很出戲：「妳怎麼好像講得很不甘願？妳是不是不想要發生這段戲？」在場來賓一陣瞎起鬨，讓安心亞爆氣怒吼，不過李多慧在小短劇中霸道又不失甜美的告白，也讓阿Ken心花怒放：「我剛剛真的有被電到的感覺，我好像又年輕了一次。」

李多慧還在節目中分享「髮粉」是她化妝包中的必備好物，但安心亞卻對她的美妝工具更加好奇，甚至還對著美妝蛋、梳子等一陣猛聞：「香香的，這就是她毛細孔的味道」，李多慧還把最愛的香氛口香糖餵進阿Ken嘴裡，突如其來的舉動，再度讓阿Ken神魂顛倒，不料充滿粉紅泡泡的浪漫氛圍卻被張立東一句話打斷：「他女朋友（安心亞）在旁邊看。」嚇得李多慧頻頻向安心亞道歉。更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間9點《同學來了》。