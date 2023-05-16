台南市南區體育公園飛靶射擊場場地老舊、面積小，市府體育局及台南市射擊委員會爭取遷移。（射擊會提供／洪榮志台南傳真）

台南市南區體育公園飛靶射擊場因場地老舊、面積小，加上鄰近社區相繼開發，考量噪音與安全性問題，市府體育局及台南市射擊委員會爭取在關廟森林公園闢建全國賽事等級的射擊場，原計畫趕上今年全運會卻因故延宕，加上市府水利局執行竹溪水環境改善工程，預計最快明年4月動工，射擊會認為，屆時一旦場地無法使用，又無法遷移到新址，不僅選手恐將無處訓練，數百位會員權益也將受損。

體育局認為，關廟森林公園屬林業用地，如要設置靶場，須依特定事業目的用地提出申請；目前靶場預定地已移轉市府所有，也提出水土保持計畫及興辦事業計畫，通過後就會展開水保工程、變更地目為特定目的事業用地，並努力向體育署爭取興建經費中。

水利局今天邀集體育局、射擊會舉行工程協調會時，射擊會指出，2021年與水利局、體育局（時為體育處）曾有共識，待靶場遷移新址確定、相關審核通過、新場館動工後即同意遷離，且當時相關單位已覓得關廟森林公園周邊土地規畫搬遷事宜，但迄今2年過去，仍只送出書面水土保持計畫，進度十分慢。

不過，水利局表示，該局並沒有承諾新場館動工後，水利工程才能動工，且向中央申請經費進行水利工程，依規畫時程進度無法延宕，屆時動工後靶場將無法使用。

射擊會擔心，依目前進度來看，新址根本沒有著落，能否搬遷仍是未定之數，情況令人擔憂，不僅未來全市20多位選手訓練可能受到影響，該會保管的200多把槍、彈藥、會員權益等，恐怕也都會出現問題。

射擊會主委蔡岳勳指出，體育公園飛靶射擊場確有遷移必要，長期尋訪終於找到的新址卻因故進度延宕，如今舊址又將面臨無法使用的狀況，近年重整的選訓制度、軟硬體改善等恐將白忙一場，希望市府加快新場館進度，盡快動工或研擬配套設施，否則恐將引發會員反彈。