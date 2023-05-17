自OpenAI開發聊天機器人ChatGPT之後，不少人將ChatGPT應用在日常生活，確實發生不小改變，有時可以成為好的輔助工具，不過在不適當的情況下使用，可能也會引發爭議。美國有一名女大生就發現，指導教授疑似利用AI、ChatGPT來審查學生的論文，不過她也直言「根本不在意」，因為自己也是用ChatGPT來寫文章，事件曝光引起網友熱議。

抓包教授用AI寫評語！

這名美國的女大學生Rai近日在TikTok分享一段影片，她秀出自己的電腦螢幕，內容是教授針對她的論文所寫的評語，不過其中有段被她特別反白標示出來。教授特別讚賞她的標題和副標題，「這使得論文容易跟隨和理解」，但問題是她根本沒有在論文中寫上標題和副標，讓她懷疑教授其實連看都沒看，而是用ChatGPT給的評語範本，稍加修改後就寄給所有學生。

Rai接著把教授的評語貼到另一個檢測AI內容的程式中分析，分析結果顯示，教授的評語高達99％是以AI生成的。

結局超展開 學生：反正我也用AI寫的

這讓Rai斬釘截鐵的說：「是的，他使用ChatGPT作為我的反饋。」但她並沒有對此不滿，反而語出驚人直言，「我也是用AI來寫（論文）大綱。」

許多網友看到這段影片紛紛表示「用ChatGPT寫評語也太瞎了」，也有人反應AI內容檢測程式並不是那麼準確，「我會再三檢查確認我的作業內容，但明明我沒有使用ChatGPT，AI檢測器也會顯示我用了」、「那些AI檢測器甚至說美國憲法98%像人工智慧產生的，所以我才不相信AI檢測器，雖然我覺得標題部分很可疑」。