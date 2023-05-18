桃園市今天舉行市政會議，市長張善政談及先前台中捷運發生事故，引起全國矚目，民眾也紛紛針對其他縣市中有捷運建設的城市發起疑問，他直呼最感動的是，在未下達任何指令前，相關局處就主動著手處理，值得讚許。

張善政表示，上周台中捷運發生事故，工地鋼樑掉落後，捷運又再撞上去，導致一名靜宜大學老師不幸往生，引起全國矚目。民眾開始詢問有捷運建設的城市，若這件事發生該如何處理、有什麼應變措施等。他說，事發當下自己尚未主動叮嚀相關局處，沒想到隔天一早到議會備詢前，有些局處主動報備做了哪些盤點與措施。

張善政指出，像是勞動局針對台中捷運事故的肇事公司做調查，發現該家公司在桃園有10個案子，立即派員前往檢查，發現確實有些案子有違規狀況，已向其開罰。除了這家肇事公司以外，另也針對捷運沿線有沒有緊鄰的高空施工、施工狀況是否安全等進行詳細檢查，各局處主動處理，並且在有限時間內做了對的處置，勉勵同仁持之以恆。