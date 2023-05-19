公路總局今（19）日宣布，審查通過基北北桃1200元、中彰投苗（台中市民699元、非台中市民999元）及南高屏999元等三大生活圈月票方案；另外也通過台中市（市民299元、非市民599元）、彰化縣699元、南投縣699元、台南市（不含台鐵299元、含台鐵399元）、屏東縣（不含台鐵299元、含台鐵399元）等都市內月票。高雄市月票399元已於4月17日審查通過。

公路總局表示，為推動「行政院促進公共運輸使用方案」公共運輸通勤月票措施，公路總局已於4月17日、5月12日召開2次審查會議，今日召開第3次審查會議，再次審查北中南三大生活圈通勤月票計畫，由三大生活圈縣市簡報月票規劃方案、訂價及上次審查意見等，經與會委員詢答及審查後原則通過計畫內容，各單位將依計畫內容及期程辦理後續作業，預計7月1日上路。

公路總局表示，三大生活圈縣市月票訂價方案雖已審查通過，但考量月票措施永續性及政府財政負擔，月票上路後仍會依民眾實際使用情況檢視核算訂價合理性，希望月票價格以不低於民眾平均通勤支出3折為原則，如有過低情形會請各縣市檢討訂價或自行負擔補助經費。

公路總局表示，目前北中南三大生活圈已預先籌備月票上路的前置作業，包括修改及測試驗票機票證、印製票卡與規劃販售通路，以及相關行銷宣導作業等，今日計畫審查通過後各單位會加速辦理後續作業，預計三大生活圈月票將同步於7月1日上路，在此之前各縣市亦會規劃相關票卡預售及宣導。