梁靜茹暌違4年推出新專輯《麋鹿》，日前拍攝同名主打歌MV，梁靜茹一早與團隊在飄著細雨的森林中開鏡，穿了3層發熱衣禦寒的她表示：「美麗的綠意、充滿靈氣的樹木、土地和山林的聲音，都讓我念念不忘。」即便一整天都待在潮濕的森林裡取景又凍又寒，超級敬業的她毫不喊苦。

梁靜茹暌違4年推出全新專輯《麋鹿》。（澤山音樂娛樂提供）

梁靜茹過往專輯MV幾乎都以故事性呈現，這次破天荒走出框架，以非劇情形式拍攝；〈麋鹿〉MV更邀請金曲導演比爾賈執導，並由梁靜茹親身上陣，她說：「很喜歡MV中的安排，也是我在日常生活中，不斷自我尋找、反思的過程中，發掘到的美好。」希望透過聲音和影像，精準傳達歌曲的力量。

《麋鹿》是梁靜茹加盟澤山音樂娛樂的首張大碟，更邀請億萬創作天王周興哲為她打造新歌〈大人〉；提到新專輯概念，梁靜茹解釋麋鹿具有奔跑、節慶的形象，「象徵人生的自我對話，提醒大家不要忘記了內心裡，那個永遠最需要擁抱的自己」。

梁靜茹暌違4年推出全新專輯《麋鹿》。（澤山音樂娛樂提供）

她分享：「人生有高低起伏迷霧時刻，但只要有麋鹿的指引和溫暖， 所遇的困難就會化為勇敢和勇氣。」形容森林裡奔跑的麋鹿，就像是人生路上奔跑的自己，跑得很累的時候，可以回到潛意識、靈魂最深處，讓麋鹿給你最大的溫暖，梁靜茹真摯說：「這一次，我也化為一隻麋鹿，來給你力量。」