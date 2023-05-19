位於高雄市路竹區的高苑科技大學去年因財務狀況顯著惡化、積欠教師薪資等，被教育部列為專案輔導學校，教職員指出，150多名員工從去年6月起累積11個月沒領到薪水，教育部表示，若本月底未改善，將依規定8月1日起停招，代理校長張宏宇說，目前至少有2個以上的企業主有意願接手經營，不過細節還在討論，是否成功5月28日前就會揭曉。

教育部表示，高苑科大因財務惡化，自2022年6月起有積欠教師薪資情事，且董事會未依去年4月28日董事會議決議捐資，因此，教育部已於2022年6月10日依私立學校法裁處董事長50萬元罰鍰，另再依私立學法對全體董事會裁處4次罰鍰，每次每人50萬元；目前教育部並未接獲該校有資金挹注訊息。

針對該校自2022年6月起積欠教師薪資，教育部限期改善仍未補發教師薪給，已違反教師待遇條例，因此教育部開罰6次，處10萬、20萬、35萬、50萬、50萬及50萬元罰鍰。

教育部指出，該校為專案輔導學校，改善期限至2023年5月31日止，若學校屆期未能改善，將依退場條例規定令該校於112學年度起8月1日停招，並於當學年度結束時2024年7月31日停辦。

高苑科大代理校長張宏宇表示，目前學校老師依然認真教學，教育部也肯定教師們善盡職責的態度，目前至少有2個以上的企業主在商談接手出資挽救經營，不過現在還在談論中，成不成功在5月28日前就能揭曉，希望能有好結果，讓學校能夠順利經營下去。