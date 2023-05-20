曾文水庫集水區在19日的暴雨後已下了89毫米雨量。（南水局提供／程炳章台南傳真）

台南市19日下午一波鋒面帶來暴雨，曾文與南化集水區各下了89毫米與36毫米降雨量，預估有600萬噸水量進帳，高雄地區降雨有效提升旗山溪與高屏溪川流量，南化水庫的在高雄的越域引水可獲助益，南區水資源局表示，雖未解旱象，水情已較樂觀。

台南市19日下午迎來一波暴雨，雨量下在曾文與南化水庫集水區，因為降雨強度大，數小時內就為兩水庫帶來600萬噸的進水效益。

這波鋒面除了為台南的水庫挹注水源，鋒面南移更為高雄的旗山溪，高屏溪提升川流量，各達到每秒26.4及11.7立方公尺，南化水庫已恢復來自旗山溪的越域引水機制。

南水局計算旗山溪在滿足甲仙堰下游農業灌溉需求後，將剩餘川流水全力引取進入南化水庫蓄存，20日累計至8時，已達89萬噸，彈性調配運用台南及高雄地區水資源。

南水局評估，這波鋒面尚未真正解除南部旱象，但已讓水情有樂觀條件。目前仍需未雨綢繆，持續控制各水源點的出水量，機動實施人工增雨，向天要水，並靈活調度各水源點水量，蓄留各處水資源，呼籲民眾仍需節約用水，等待真正足以餵飽水庫的1場豪大雨到來。