暌違3年發行專輯《跳舞在米蘭》的鼓鼓，日前在社群大方放閃，po出他與大元的親吻照，分享他與大元交往10年的點點滴滴，他近日在Yahoo TV《佼心食堂》，坦言過去不太公開聊感情，但他之所以改變作風，主要關鍵還是在於粉絲。

鼓鼓表示，有的鐵粉從國小就開始喜歡他，他知道青少年們的世界單純，對於夢想或喜歡的偶像總是毫不保留地投入。然而在成長過程中要維持這樣的完美和純粹非常難，有人直到上了大學都還不改初心，就連鼓鼓自己都覺得相當不容易。

鼓鼓對粉絲的用心有口皆碑，他自己經營所有的社群，也成立了粉絲群組，會親自瀏覽群組內的對話。他希望第一手掌握粉絲們的反應回饋，去思考怎麼調整。但處理這些瑣事耗費他大量的心力，鼓鼓也坦言，會因此消耗掉表演的能量、減少休息的時間等等，所以他還在學習怎麼去取得平衡。

認真和才華洋溢是鼓鼓一貫的特色，《佼心食堂》驚喜安排他和偶像庾澄慶連線，庾澄慶一接起電話就對鼓鼓讚不絕口，直接誇獎鼓鼓「太好用」。原來先前庾澄慶在音樂節目裡，看到鼓鼓幾乎百用、百搭，直呼鼓鼓是他的橋樑，不只讓他認識了不少年輕人，還成為他音樂的媒介。黃子佼搞笑形容鼓鼓是「庾澄慶的墊腳石」，鼓鼓當場高喊「我願意」，自認幸運才能有這些前輩鼓勵提攜。