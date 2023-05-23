端午節倒數1個月，超商觀察星級飯店及人氣名店的肉粽最受歡迎，銷售數據顯示經典粽銷量占整體業績逾5成以上，創意口味因為能勾起嚐鮮心理，同樣來勢洶洶，占熱銷榜前三，預購開跑首周包含肉粽、精選美食等整體業績已較去年同期成長4成，光肉粽商品銷量就增加1倍。

OKmart「狀元油飯 港式臘味鮮肉粽」4顆店取價353元，限時第二件95折。（OKmart提供）

OKmart「呷七碗 冠軍干貝粽」6入一包，4包成團，宅配價573元。（OKmart提供）

OKmart「端午粽情意」預購首推與呷七碗合作的國宴級「冠軍干貝粽」，將進口干貝以長糯米緊密包覆並慢火蒸炊，訴求口感Q彈；創意品項主打狀元油飯推出的「港式臘味鮮肉粽」，以港式臘腸、肝腸混搭特選溪州長糯米及手工焙炒的魯肉塊等，再加傳統米桶蒸炊，香氣十足。6月17日前買指定商品任2件享95折起。

萊爾富「鬍鬚張金沙一品粽」5入475元。（萊爾富提供）

萊爾富16日前推「端午盛宴」預購，標榜將單顆肉粽平均價格控制在最低35元對抗通膨，主打款包括「大甲王記懷舊家鄉粽」，選用圓糯米並保留傳統的木桶蒸飯法，加上新鮮紅蔥傳達記憶中的家鄉味。「鬍鬚張金沙一品粽」嚴選在地香菇與金鉤蝦，以大火快炒後拌入油飯與鹹香蛋黃，配料豐富。完成指定消費門檻與使用限定支付方式，享滿額折抵、會員點數2倍送等。

全家「oh my！原燒百變燒肉粽」4入399元。（全家提供）

全家端午預購主題為「粽藝對決」，特色創意粽款主推oh my！原燒「百變燒肉粽」，以招牌豬五花燒肉片取代滷肉塊，並以特製味噌醬調味，口感微辛甘甜；馬辣「麻辣牛三寶粽」以炒製後的花椒等香料搭滷牛腱、牛筋、牛肚包覆於糯米粒間一同水煮，鹹香綿細、麻中有辣，6月13日前買指定商品，單筆消費滿899元可獲1個章，集滿章可換購物金、保健食品。

7-11「涵碧蘇杭精品粽」共2入加醬汁50公克，399元。（7-11提供）

7-11端午預購主打「粽夏午星級」名粽大賞，強打「寒舍酒香麻油雞粽」，精選去骨雞腿融入麻油香，是最具台灣特色的料理粽；「涵碧蘇杭精品粽」嚴選2號秈糯米搭配特製紹興淋醬，Q彈糯米交疊濃郁酒香，黃金比例軟嫩東坡肉結合銀杏與栗子等內餡，口感創新且多層次，限時搭指定商品任選三件以上享92折。