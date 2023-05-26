通勤示範路線圖。（運研所提供）

騎單車通勤還能參加抽獎！為鼓勵民眾養成自行車通勤習慣，交通部運輸研究所與雙北市政府規劃台北都會區自行車通勤示範路線，從5月8日到7月7日舉辦2梯次集章活動，參加者要先下載「環騎圓夢」APP記錄騎乘軌跡，每次騎乘總里程只要有1公里以上是在本次示範區，就可獲得集章1枚，並可參加抽獎活動。目前近3周以來已有近200人響應。

運研所副所長黃新薰表示，交通部從2009年起就推動自行車友善騎乘環境，目前觀光遊憩型的自行車道大致已經完備，接下來應擴展至生活層面，因此2021年5月起運研所負責辦理台北都會區自行車通勤示範路線，以供其他都會區參考。

黃新薰表示，此次計畫主要是透過雙北河濱自行車道做為通勤的主幹，指引騎士到比較合適的水門，利用跨越橋梁進入另一端，再銜接地方自行車路線或公共運輸場站。

運研所高級分析師鄭嘉盈表示，本次活動共分成2梯次，第1梯次是5月8日到6月4日；第2梯次是6月5日到7月7日。民眾首先要下載「環騎圓夢」APP，每次騎乘只要有1公里以上是在示範路線上，就可獲得集章1枚，每日上、下午各1次，每日上限可記錄2次、獲得2枚集章，若里程數不足或同一筆軌跡記錄被重複上傳者，不納入集章。詳見：https://itaiwanbike.iot.gov.tw/Commute

鄭嘉盈表示，第1次抽獎是6月5日，第2次抽獎是7月10日，2梯次里程分開計算。每梯次累積至20枚集章，除可參加第一重抽獎，還可再參加第二重抽獎，獎品更豐富。第一重抽獎獎品有自行車小帽、自行車文化探索館門票、線條鑰匙圈、超商禮券、雙肩背包等。

黃新薰表示，5月8日至今下載量將近200位；至於較多人利用的路線，以台北市公館這個區域比較多，因為會搭配捷運、公車等，從新北市跨個橋就可達到1公里，至於使用時間上午從7點到10點，下午從4點到晚上9點都有。從使用軌跡來看，也有民眾一次就騎20公里。