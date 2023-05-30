苗栗縣苗栗市某國中家長在網路控訴，他女兒屢次遭到同學言語霸凌，也因為女兒有原住民血統，經常被班上同學，以女兒名字跟原民身分來揶揄，甚至在網路上發文嘲諷，讓他女兒身心受創不想上學。根據校方了解，該名男同學已撤除文章，並親自道歉，而該名家長也願意原諒男學生。

該家長在網路社群附上照片發文，他表示，男學生利用社群軟體，在網路上發布帶有人身攻擊的字眼，其文字帶有國罵並刻意指責原住民，或許男同學沒有指名道姓，但是偏偏剛好那個班級上原住民就只有他女兒。

「女兒已經不是第一天被言語霸凌了！」該家長說，其實從前幾個月他家女兒就有跟他說過，班上部分同學會拿原住民的身分，以及女兒網路上取得名字來揶揄或是嘲諷，而且是當著女兒的面說，毫不避諱的說給她聽。

家長表示，他認為求學過程中，難免會碰到不好相處的同學，總是要學著去適應，所以他也是這樣跟女兒說，但是近日來，已經嚴重到女兒不想上課抗拒上課，因為言語上的針對愈來愈誇張。

他說，聽女兒轉述內容讓他很心疼，或許有人會覺得是不是他女兒玻璃心，但就算是玻璃心，那又怎樣？原住民身分礙到他們班上同學了？什麼時代了怎麼還會有這樣的歧視？就算女兒玻璃心，但那是他女兒，他不想等到真的出事那天再來後悔。

貼文一出引起網友熱議，紛紛痛批「言語霸凌就是不應該」、「碰到硬起來就是了，退讓只會愈來愈過份」，並給予該名家長各種建議，甚至有人要他們提告。

校方指出，該事件是發生在27日晚上，犯錯的男學生已經刪除不當發言的文章，並有親自向女同學道歉，而家長也願意再給男學生一次機會，校方未來會再針對校園霸凌議題加強教育與宣導。

縣議員劉美蘭說，原住民孩子在都會地區就學、實不易、若再遭受霸凌、難容忍，她已請教育處查明所有事件、給原生一個安穩又尊嚴的學習環境。

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