好市多熱賣產品「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」先前驗出帶有A型肝炎病毒，高雄市衛生局已先開罰共780萬元；31日衛生局再宣布，好市多另外驗出A肝病毒的「Kirkland Signature科克蘭冷凍草莓」產品，24日已處以450萬元罰鍰，不合格產品皆回收及沒入銷毀。

高市衛生局4月11日接獲食藥署通知美國於今年3月通報5起A型肝炎病例，經查與市售冷凍草莓有關，立即稽查好市多智利進口「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」產品，經過多日檢驗，28日驗出其中1批產品（有效日期2023／09／19）帶有A型肝炎病毒陽性。

衛生局當時因好市多未能及時提供衛生局銷售名單，依傳染病防治法裁罰30萬元，及依違反食品安全衛生管理法第15條暨第44條規定裁罰750萬元；共裁罰780萬元罰鍰。

食藥署17日公布在好市多上月30日停售所有冷凍莓果後，又驗出一款「科克蘭冷凍草莓」含有A肝病毒。

今日高市衛生局表示，好市多股份有限公司自墨西哥進口「Kirkland Signature科克蘭冷凍草莓」產品（有效日期2024／08／05）經衛生福利部食品藥物管理署抽驗檢出A肝病毒，違反食品安全衛生管理法第15條第1項第4款之規定，高雄市政府衛生局112年5月24日再處以罰鍰新台幣450萬元整。不合格產品依第52條第1項第1款及第2項規定辦理回收及沒入銷毀。