高雄湖內太爺里新建簡易抽水機房的模擬圖。（高雄市水利局提供／林瑞益高雄傳真）

高雄茄萣區崎漏里和湖內太爺里社區地勢低窪，在豪雨或海水漲潮時，社區必須仰賴抽水機將排水抽至大排。為解決抽水能量不足問題，高雄市水利局對抽水設備及機組更新工程，投入經費1933萬元。此工程已於今年6月28日開工，預計在明年4月完工。

水利局規畫，將茄萣崎漏抽水站現有的2台每秒0.2立方公尺抽水機，更新為3台每秒0.5立方公尺，總抽水量加大為3.75倍。此外，湖內太爺里移動式抽水機，缺乏操作人員避雨空間，可能導致道路通行受阻和防汛操作不安全的問題，因此，在湖內太爺里左23水門處新建一座簡易抽水機房，並做外觀美化。

水利局表示，感謝經濟部水利署及民進黨立委邱志偉、議員黃明太等民意代表、里長在推動這項工程上的積極參與和支持。水利局承諾，將與地方保持緊密的溝通和合作，並在施工期間不撤離既有的移動式抽水機，以確保社區在防汛排水需求上的應對能力。

待明年工程完工後，茄萣崎漏里社區的總抽水量將增加3.75倍，大幅提升排洪能量。同時，改善湖內太爺里社區的抽水設施，將有效解決排水管道橫越防汛道路的問題，為民眾營造更安全的居住環境。