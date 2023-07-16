國際知名饒舌歌手肯伊威斯特（Kanye West），上月舉辦46歲生日派對時，因餐桌上出現「女體盛」的畫面，慘遭砲轟不尊重女性，掀起輿論聲浪。近期，又有一位日本網紅Jukiya（ジュキヤ）在YT頻道上更新一則「女體盛」影片，雖然相關影片已被火速下架，但仍被網友們抨擊。

日本人氣網紅Jukiya在YouTube頻道上已累計逾256萬名粉絲追蹤，其內容多以兩性題材及對女性的各式問題為主。他6月時曾更新一則上街頭詢問女生胸圍的影片，後也在社群上放上一小段花絮影片，並因其中一位女生在對話過程中面露膽怯神色，仍不斷被問及相關問題，遭到網友抨擊。對此，他在本月6日，發文解釋自己已向被採訪的女子道歉，且該女性也在影片內提及自己被誤解的真相，稱：「我以為自己也感到害怕。」並與Jukiya神態自若的對談，但網友們看似並不買單其說法，輿論聲浪仍持續延燒，而相關影片皆被下架刪除。

此外，在風波仍持續延燒的期間，Jukiya的頻道再度更新一則「女體盛」影片，從畫面中可見到一位女性穿著比基尼泳裝，躺在長桌上，而身旁有幾位男子拿著餐具，紛紛將生魚片、壽司等食物放在她身上，過程中談笑聲不斷，還有人特地將食物放在三點部位，事後也放上完成的特寫畫面，引發討論，雖然該則影片已被刪除，但社群上仍有不少片段流傳。

對此，有不少網友痛批：「這個影片有什麼好笑的，如果有人看了開始模仿怎麼辦」、「我希望拍攝者能夠多尊重女性一點」、「這實在是讓人無法評價。」、「你的想法是幼稚園小孩嗎，總是上傳一些令人不快的YouTube影片。」然而，也有網友留下不同的看法：「女生再優一點就更好了」、「現在這類影片變成獲得觀看數的最好途徑。」

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