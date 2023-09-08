金曲歌王庾澄慶（哈林）挑戰出道以來第一檔實境節目《騎吧！哈林小隊》，領軍卜學亮、彭小刀、柯有倫、周予天、張庭瑚進行18天單車環島。哈林日前作客Hit Fm聯播網「OH夜DJ」waa魏如萱及「HIT週末!」主持人GiGi節目，宣傳他特別為《騎吧！哈林小隊》量身打造，一手包辦作曲、製作、演唱的片頭主題曲〈神騎〉。

魏如萱分享，自己一直想去騎單車，因為車衣很好看，也有真的認真想嘗試，還專程去單車店試騎，研究裝備，但沒想到光在店內試騎，就讓她體會到什麼是「下半身著火」，回家以後腰痠了三個禮拜。哈林表示，騎單車絕對不能穿內褲，反而更容易摩擦破皮，一定要穿專業的服裝，魏如萱笑說，等她買了車衣，要跟哈林一起組成「娃哈哈小隊」去騎車。

魏如萱好奇，哈林騎車應該有不少受傷經驗？哈林老神在在地說：「摔了好幾次，還活著，雙腳都還在！」但他透露最痛苦的是去擦藥，護理人員必須擦拭、清除傷口的灰塵跟砂石，哈林笑說，那當下真的是講不出什麼好話。哈林還說，也因為受傷，四肢常常傷痕累累，夏天還要耐著高溫穿長袖長褲，就為了遮掩傷口不讓家人擔心，但終究還是騙不了他媽媽。

更提到，有一次哈林的媽媽就直接問他：「你又摔車了？」哈林驚訝媽媽怎麼會發現，媽媽跟他說：「你忘了我們是同一個醫生嗎？醫生問我你傷好了沒？」讓哈林哭笑不得。