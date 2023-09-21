日本女神北川景子主演日劇《湊佳苗「落日」》熱播中，出道20周年，她坦承以前對網路有些戒心，害怕會因為貼文而讓自己的所在地曝光，所以都不太敢使用社群媒體，而且年輕時心裡覺得「不需要讓大家看到作品以外的內容」，但經過疫情的影響，再加上深思熟慮後覺得自己要有所改變，不能總是對網路帶著恐懼感，所以才決定作出改變，去年10月在X（前身為推特）開設帳號，與粉絲們分享拍攝花絮或自己的保養小秘訣，以及演出作品的討論。

《湊佳苗「落日」》是北川景子與吉岡里帆首度合作，回想第一次看到吉岡就覺得她是個「頭腦很好的人」，感受到她會認真思考、消化自己所面對的事情，在拍戲現場更是相當認真在準備，北川甚至還說雖然2人年齡有些距離，「跟吉岡互動時並沒有感受到是在和比自己小的人對話」，就像同年齡的朋友一樣；吉岡里帆聽到2人已成為朋友時相當開心，透露第一次看到北川景子的瞬間，就被對方所散發出的美貌和光芒給吸引，甚至還在心中讚嘆「怎麼會有這麼完美的人」。

該劇改編自暢銷作家湊佳苗同名懸疑小說，講述新銳電影導演長谷部香（北川景子飾）不會迎合別人，只會帶著自己的信念而行動，而新人編劇甲斐真尋（吉岡里帆飾）則為笹塚町出身，那裡也是香小時候曾居住過的地方。2人為了電影劇本而進行相談，並決定找出當年發生「笹塚町一家殺害事件」真相的故事。全部共四集，每週日在friDay影音更新。