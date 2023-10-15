從嬌弱的林黛玉轉變成潑辣的王熙鳳，新生代戲曲演員孔玥慈有了新挑戰，京劇名角李寶春為她打造新戲《劉姥姥和王熙鳳》，重新詮釋文學經典《紅樓夢》，孔玥慈表示，她從學戲以來，常被學校老師說是性格適合演林黛玉的人，這次要演強勢的王熙鳳，是劇場路上的一大挑戰。

孔玥慈表示，她私下的性格偏弱，不是強勢的人，「詮釋這個角色，我也曾質疑自己是不是能做到，但我也會想要看見自己對角色的挑戰。」

長年致力戲曲傳成的李寶春表示，他常常會為新生代演員尋覓角色，希望觀眾可以看見不定型的全方位演員，「過去孔玥慈曾演過《貴妃醉酒》、《長生殿》、《弄臣》等戲，帶給人主要的印象就是青衣花旦，雖然『王熙鳳』這個角色和她原本的形象不一樣，但她可以詮釋這個角色的經歷豐富和複雜心態，這對她的戲路會有所拓展。」李寶春表示，戲曲演員的舞台很寬，不只有在戲劇舞台，詮釋得好，還會有機會登場大銀幕，是非常綜合性的表演。

值得一提的是，李寶春這次也要跨行當飾演「劉姥姥」一角，並且會參考當代第一丑角孫正陽曾經飾演的「劉姥姥」，加上自己的詮釋，呈現不一樣的大觀園。

《劉姥姥和王熙鳳》將於12月8日至10日在台北城市舞台登場，12月23至24日在台中國家歌劇院演出。