韓國犯罪黑色劇《惡人傳記》由申河均、金英光、辛載夏主演，首週播出2集，除了金英光遇到要被滅口，因此裸著上半身在淋浴間進行一場打鬥的橋段相當吸睛之外，金英光與申河均的對手戲更是一大看點，其中申河均第2次到獄中和金英光面會，回報查不出金的女友有偷情之跡象與證據，卻反讓金英光爆怒的橋段堪稱一絕，不過這場其實是2人首次演對手戲。

《惡人傳記》上週在韓舉行的記者會上，申河均回想起該場戲時忍不住笑著表示，自己在拍那場戲的前一晚失眠了，在拍攝現場也相當緊張，沒想到金英光當場耍起狠來還自動加台詞罵了不少髒話，讓自己著實嚇了一跳，金英光聽了滿頭問號立刻回話「我是黑道欸」，讓全場笑翻，並表示因為是跟大前輩拍戲，除了超緊張之外，還因為腦袋太過複雜所以在拍攝現場幾乎都沒跟大家說話，不過其狠樣就連導演都忍不住講出：「真的很想揍你耶！」可見金英光演壞人已到了爐火純青的境界。

申河均坦言這是自己出道25年首度演律師角色，為了詮釋出角色在遇到金英光之前正義凜然但卻卑微的一面，特別戴上了眼鏡拍戲，他笑稱這是第一次拍戲戴這麼久的眼鏡，也是導演建議的點子，讓他覺得跟角色相當適合。而飾演黑道的金英光則透露，為了這次的角色特別都選了寬鬆的衣服來凸顯角色的狂妄氣勢，還特別留長了頭髮，但為了避免長髮飄逸的感覺讓氣勢不對，所以用了非常多的美髮產品來凸顯強悍的感覺。

在先前作品中都以反轉的大魔王角色讓人印象深刻的辛載夏，這次希望給大家有自然真實的感覺，並且在記者會上瘋狂保證，這次真的是飾演善良的角色，不會再上演劇情反轉的背叛戲碼，引起記者會現場一片笑聲。《惡人傳記》每週六、日晚間10點半獨家在愛奇藝國際站與韓國同日更新。