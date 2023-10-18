巴勒斯坦激進組織哈瑪斯7日凌晨襲擊以色列，引發以軍還擊，中東情勢一觸即發。前立委郭正亮指出，以色列原本就有設120個關卡，5000枚火箭彈怎麼運得過去？顯然就是情報系統已經癱瘓，完全鬆懈了。現在問題就是，如果敘利亞跟黎巴嫩對以色列也有一定的滲透，那就複雜了。

「約旦河西岸，以色列也殺了48個巴勒斯坦人，表示是有人在動！而你覺得哈瑪斯在約旦河西岸都沒有人嗎？我覺得不太可能！」郭正亮17日在《盧秀芳辣晚報》節目表示，因為這雖然是兩個政府，可是人是流動的，所以約旦河西岸裡面應該也有哈瑪斯，可是數量可能不知道。

「如果是這樣的話，以色列就要緊張了！因為你火箭彈怎麼運得進去呢？」郭正亮強調，5000枚火箭彈可以運進加薩，就表示以色列的情報系統已經癱瘓了，這有點不可思議，怎麼運得進去呢？那個火箭彈是到肩膀這麼大，就算拆解運進去，這也挺費事的。

主持人盧秀芳提到，經過這5000枚火箭彈，以色列應該已經把自己武裝得差不多了？郭正亮質疑，以色列之前就有120個關卡，怎麼過得去呢？還有封鎖的圍牆，怎麼過得去呢？這已經有點荒唐了！唯一能解釋的就是，之前根本就已經完全鬆懈了，所以才會產生這種事。

郭正亮指出，所以之前可能就已經運到了約旦河西岸那邊去，哈瑪斯如果有辦法把5000枚運到加薩，同樣運個1000枚到約旦河西岸，會感到很意外嗎？應該不會。現在的問題就是，如果敘利亞跟黎巴嫩他們進來以色列，也有一定的滲透的話，「那就複雜了！」

「就表示你以色列已經整個鬆懈了！」郭正亮直言，因為最近的民調，以色列有94％的民眾認為，納坦雅胡要為突襲負責，他們認為他是有責任的，因為他現在已經成立了戰爭內閣，那有56％的民眾認為戰爭內閣結束之後，納坦雅胡要下台。「911有收到情報，偷襲珍珠港也有收到情報，只是你認不認為那是真的？」他顯然就是收到，然後認為：這不太可能吧？「那就是低估對手！」