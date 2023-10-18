新北市淡海新市鎮二期腹地廣大，新北市議員陳偉杰拋出是否可以提供台積電設廠落腳，或是設置科技園區。

新北市經發局長何怡明回應，由於半導體有產業特性，科技園區也有產業配套的公共設施水準要求，會進行探討。

新北市議會今（18）日進行一到六審質詢，陳偉杰詢問經發局，淡海新市鎮腹地廣大，新市鎮未來有淡江大橋、台北港，距離桃園機場也不遠，「我覺得我們淡水是有條件的」。

陳偉杰說，台積電用水量大，淡水可以興建海水淡化設備，也順便改善淡水用水問題，並建置科技園區，盼積極爭取讓淡水作為台積電落腳處。

何怡明回應，先前曾與半導體產業協會聯繫，討論後列出三個新北可能被選為台積電落腳的地點，包括新莊、林口與八里，而半導體產業的特性除了大量用水用電，還有產業聚落的特性。

何怡明說，台積電落腳部分，需要做整體的規畫，會積極去探討，另外淡海二期科技園區，會持續跟中央合作朝向設置方向討論。