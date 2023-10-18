香港經濟日報報導，王毅在記者會上表示，一帶一路國際合作高峰論壇是共建一帶一路進程的重要里程碑，是團結、共贏及發展大會，鞏固一帶一路的國際共識，豐富成果及拓展出光明前景。

王毅指出，世界正面對挑戰，冷戰思維及陣營對抗出現，但論壇的參與者都是為友誼及合作而來，強調要團結不要分裂，要合作不要對抗，要開放不要封閉，要共贏不要零和，在百年變局中，一帶一路永遠帶來穩定及正能量 。

他還表示，中方的一帶一路是一個開放的平台，歡迎各方隨時加入；願同所有互聯互通的倡議進行對接，共同探討開展對發展中國家有益的合作。

王毅表示，新階段一帶一路將聚焦綠色發展，將與各方在綠色基建、綠色能源、綠色金融、綠色交通等領域深化合作。

王毅回應美國提出的「全球基礎設施和投資夥伴關係」被指是針對一帶一路倡議，他指，顯然是將經濟問題政治化的又一例證，形容是短視及負面，不會得到國際認同，不能患上「政治化的狂想症」。

王毅指出，競爭應是互相促進並非抵銷，可以比較誰能為發展中國家建設更多的公路，鐵路及橋樑，比較誰能為低收入百姓，興建更多學校及醫院，並強調中國是有自信及底氣。