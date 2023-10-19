基北北桃月票上線後，機捷日運量突破10萬人次，朝11萬人次邁進。因應通勤需求，將再增開上班日晨峰加班車，是4月以來第4度針對通勤增開的第7列加班車，自A10山鼻站至A1台北車站，站站皆停，23日上線後將使上班日7至8時內，2站間北上有4班直達車、7班普通車營運，紓解通勤人流。

據統計，今年7月起1200基北北桃通勤月票上路後，機捷日運量持續攀升，突破10萬人次，正朝11萬人次目標邁進，另截至今年10月15日止，與去年同期運量比較則成長101.7％。

桃捷公司指出，因應通勤乘客需求，10月23日起增開上班日晨峰加班車，這是繼4月17日後，第4度針對通勤乘車需求增開的第7列上班日加班車，自7時52分從A10山鼻站發車，最终於8時31分抵達A1台北車站，也是站站皆停的普通車。

這列加班車投入營運後，讓上班日的7至8時短短1小時內，A10山鼻站到A1台北車站這段北上路線就有4班直達車、7班普通車在營運。若再以這段路線內有直達車停靠的A8長庚醫院站為起點來看，1小時內平均每5.5分鐘就有1班車。

桃捷公司觀察，9月載客量最大時段為平日8時15分至30分，在A4新莊副都心站往A3新北產業園區站的北上列車，這時段載客數最高，車廂站位密度也擁擠。

桃捷公司參考乘客意見大都反映通勤上班時段車廂擁擠，因此決定延續4月17日及7月3日增開的2班北上上班日加班車模式，再加碼增開第3班上班日晨峰加班車紓解通勤人流。包括8月1日增開延伸中壢區的3列在A21環北站、A1台北車站間往返的上班日尖峰直達車，到10月為止，總計已達7列上班日尖峰加班車。