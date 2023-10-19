美國聯準會 （Fed）9月利率決策會議，一如市場預期，維持利率不變，將利率區間維持在 5.25%～5.50% 區間，並在利率點陣圖中暗示今年或將再升息一次，明年有機會進入降息循環

5-8年中期投資等級債違約率極低，可同時汲取「較高債息」與「潛在資本利得」

※適合有資產配置需求

※風險承受度低

※提前規劃退休的投資人

※需要以較低風險提升閒置資金報酬的法人

不怕聯準會升息，這種『債』現光芒。(圖/理柏（Lipper）亞太區研究總監-馮志源)

由於距離通膨目標2%仍有一段距離，聯準會（Fed）預期需將利率長期維持在高檔，以有效壓制通膨，美國公債殖利率一度衝上4.5%以上，創16年新高，美元指數也攀抵今年3月來最高。不過多數外商銀行預估，即使公債殖利率短期可能因聯準會將再升息而續升，但隨著緊縮的金融環境，相對疲弱的經濟表現與明年降息預期，各天期公債殖利率終究會在年底正式回落。

一般而言，當市場對於聯準會降息預期提升時，各天期美國公債殖利率通常都會隨之下降，目前短天期利率因與貨幣政策的關聯性較高，殖利率高於長天期而形成殖利率倒掛的常態，但債券價格的上漲空間可能因為存續期間較短而受限；至於長天期債券，雖因存續期間較長，預期資本利得雖較高，但當市場預期或政策出現變化時，債券價格上下波動幅度也隨之加大。

中天期債券可兼顧長短債優點，但又不必承受過高的價格波動度或過長的投資期間 。

依最新聯準會利率點陣圖預測，現已接近升息循環尾聲，明年降息機會大增，未來債券將有一定的資本利得機會。

但高利率環境之下，為求控制投資風險，目標到期債券基金若選擇信用評等A級以上，信用品質高的投資等級債，在景氣循環變動中可保持較低違約率，可以較低風險參與目前較高的殖利率水準，加上未來降息可能的資本利得機會，搭配提前出場機制，可讓投資更有效率，降低未來利率不確定的投資風險。

債券 中天期 存續期間 利率 A級債券 降息資本利得

原文出處：https://www.facebook.com/lipperxavfeng/

本文內容已獲 基金醫生－馮志源的財經筆記 授權

（特別企劃，資料來源部分參考復華投信行銷資訊）

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