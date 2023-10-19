以2013年社會案件「日月明功事件」為靈感，金鐘獎最佳編劇詹傑最新作品《罪．愛》探討犯罪者背後的成因，以及和社會機制結構之間的關係，詹傑表示，「想透過戲呈現這群團體的人怎麼面對內心的傷痛，和怎麼找到出口，或是沒找到出口，以及探討原本的平凡人是怎麼一步步走到犯罪的深淵。」

導演黃郁晴表示，曾看過數據分析指出，男性、女性犯罪在趨勢和動機上有所不同，「男性犯罪大多是掠奪，女性犯罪則會是在本身是受害的狀態下，加上家人、經濟社會體系沒辦法接住她，才會出此下策，走上犯罪的路。」

黃郁晴表示，劇中需拿捏「罪」與「愛」的比例，「有些事是真的發生了，但法律上無法證實；然而，犯罪者會是全然的惡嗎？而犯罪者假使動機是出自良善，那就不用受到懲罰嗎？」

黃郁晴表示，犯罪者其實比大家想像得還要近，很可能就在身邊，「劇中有提到，有些人就是不小心掉下去了，社會要怎麼接住他們，不讓他們走到這一步，是需要深思的事。」《罪．愛》將於11月17至19日在國家戲劇院登場。