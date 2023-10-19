俄羅斯外長拉夫羅夫18日抵達北韓訪問，北韓官媒《朝中社》19日報導稱，拉夫羅夫來訪是遵循北韓俄羅斯領袖的指示，進一步鞏固2國之間的友好團結，增進互相信賴，在各領域進一步活躍並推動雙邊關係發展到新的更高階段。而拉夫羅夫則表示，俄羅斯與北韓和中國大陸都贊成在不預設條件的情況下，就朝鮮半島安全問題展開定期談判進程。

北韓方面在平壤國際機場停機坪，為拉夫羅夫舉行歡迎儀式，外務相崔善姬、外務省幹部，以及俄羅斯駐北韓大使馬歇各羅（Alexander Matsegora）和使館成員在場迎接拉夫羅夫。

拉夫羅夫當晚出席北韓準備的歡迎晚宴，與崔善姬相鄰而坐。崔善姬表示，熱烈歡迎拉夫羅夫等人來平壤訪問，推動兩國友好團結和交流合作，在北韓領袖金正恩和俄羅斯總統普丁的戰略決策和準確領導下，如今變得更加戰無不勝，戰友關係和百年計劃的關係正取得進展。北韓期待按照2國領導人達成的歷史性共識，在更高水平上拓展全面、建設性的雙邊關係，取得令人滿意的成果，造福2國人民。

另據《俄羅斯衛星通訊社》，拉夫羅夫對記者說，「與我們的北韓朋友一樣，我方對美國、日本和韓國在該地區的軍事活動增加，以及華盛頓將包括核領域在內的戰略基礎設施轉移到該地區的路線感到嚴重關切。我們反對這條非建設性和危險的路線，以確保該地區局勢降級並防止緊張局勢加劇。」

拉夫羅夫補充道，「我們與北韓和中國一起奉行這一路線，並尋求建設性地為緊張局勢升級提供替代方案。我們主張在沒有先決條件的情況下，就朝鮮半島安全問題展開定期談判進程。」